Fälle von Streitigkeiten und Gewaltexzessen Schwimmbädern scheinen sich in der jüngsten Vergangenheit zu häufen. Wie es im Rheintalbad in Waghäusel aussieht und ob es dort schon eine Security gibt - darüber spricht Betreibsleiter Armin Erbe.

Immer mehr Schwimmbäder melden aggressive Badegäste - auch Stress am Beckenrand oder Rangeleien bekommt man häufiger zu Gesicht. Doch geht es auch in unserer Region so zu? Wir haben mit Armin Erbe, Betriebsleiter des Rheintalbads in Waghäusel und Bademeister, über die aktuelle Lage in seinem Bad gesprochen. Gibt es schon eine Security vor Ort oder kann man ungestört und friedlich auf der Badewiese liegen?

Eine Anzeige wegen leichter Körperverletzung in diesem Jahr

Wie ist die Lage in Ihrem Bad? Gibt es Regelverstöße?

Erbe „Im Rheintalbad Waghäusel gibt es immer mal wieder kleinere Auffälligkeiten, welche gelegentlich zu zeitlich begrenzten Hausverboten führen. In der aktuellen Freibadsaison kam es bisher zu einer Anzeige wegen leichter Körperverletzung. Größere Auseinandersetzungen hatten wir bisher glücklicherweise nicht. Trotz Hinweisschilder und Anweisungen des Aufsichtspersonals gibt es außerdem hin und wieder Verstöße gegen die Haus- und Badeordnung. Darunter fällt etwa das seitliche Springen vom Beckenrand ins Wasser. Auch der Verzehr von Speisen und das Benutzen von Glasflaschen am Beckenumgang ist bei uns ein wiederkehrendes Thema.“

Wie sehen solche Streitigkeiten konkret aus?

Erbe „An sehr heißen Tagen sind innerhalb kürzester Zeit alle Liegen am Beckenumgang belegt. Hier können sich Erwachsene schon einmal um eine Liege streiten. Bei den jugendlichen Besuchern kommt es gelegentlich vor, dass sich aus einer zunächst spaßigen Auseinandersetzung eine größere Streitigkeit entwickelt.“

Wie geht man damit um? Wie kann man vermeintlichem Stress am Beckenrand vorbeugen?