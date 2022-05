Anhänger wurde in Waghäusel-Wiesental gestohlen

Nachdem in der vergangenen Woche ein Autoanhänger mit Plane in Wiesental gestohlen wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ein Autoanhänger mit Plane ist zwischen Donnerstag und Montag in Waghäusel-Wiesental gestohlen worden. Laut Informationen der Polizei wurde der Anhänger am Donnerstagnachmittag in der Tullastraße abgestellt.

Es handele sich hierbei um einen silberfarbenen Anhänger mit Heidelberger Zulassung. Er hat einen blauen Planenaufbau.

Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.