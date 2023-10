Ein Hornissenfachberater und die Feuerwehr sind im Einsatz, um in Waghäusel ein Nest der Asiatischen Hornisse zu entfernen. Für ein zweites Nest in der Gemeinde ist aber selbst die Drehleiter zu kurz.

Die eine Hornissenart ist nach der Bundesartenschutzverordnung in Deutschland besonders geschützt, die andere muss intensiv bekämpft werden. Gemeint ist die invasive asiatische Hornisse, die von Imkern, Obstbauern und Winzern gefürchtet wird.

Die ursprünglich in Südostasien heimische Hornissenart wurde vermutlich 2004 nach Bordeaux eingeschleppt und in Deutschland erstmals im September 2014 in Waghäusel nachgewiesen. In der Großen Kreisstadt ist sie heute noch anzutreffen. Erst am vergangenen Freitag wurde von Harald Wiedemann aus Ubstadt-Weiher, Hornissenfachberater im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, in der Kirrlacher Murgstraße ein fast 40 mal 60 Zentimeter großes ovales Nest der asiatischen Hornisse entfernt.

Möglich war dies mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Waghäusel. Ein zweites Nest in der Oberen Bachstraße konnte wegen der Baumhöhe nicht erreicht werden. Für Experte Wiedemann ist es wichtig, dass durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung auf die Gefahren dieser Bienenfresser aufmerksam gemacht wird. Schließlich können sie ganze Völker der wertvollen Blütenbestäuber und Honigproduzenten vernichten.

Nester haben bis zu 4.000 Bewohner

Während die geschützte europäische Hornisse meist in Baumstämmen nistet, bauen die asiatischen Insekten ihre Nester mit bis zu 4.000 Bewohnern in hohen Bäumen. Im Frühjahr beginnen die überwinterten Königinnen der asiatischen Hornissen in niedriger Höhe mit dem Bau handballgroßer Gründungsnester, ehe sie im Juli in den Baumwipfeln ein neues Nest bauen. Daraus können im Folgejahr sieben bis zehn neue Nester entstehen.

Fast missionarisch sind die einheimischen Imkerinnen Andrea Häußler und Daniela Stadler in Waghäusel unterwegs auf der Suche nach Nestern der asiatischen Hornisse. Ulrike Altenbach vom städtischen Amt für Ordnung und Umwelt appelliert an die Bevölkerung, ein erkanntes Nest im Rathaus zu melden. „Dies gilt auch für alle anderen Kommunen“, pflichtet ihr Harald Wiedemann bei.

Asiatische Hornissen kommen von Waghäusel ins Karlsruher Naturkundemuseum

Die Hornissen in der Murgstraße wurden in luftiger Höhe mit dem Treibhausgas CO 2 betäubt und am Boden mitsamt des kunstvoll aus eingespeicheltem Altholz gefertigten Nestes in einen Plastiksack gepackt. Manfred Verhaagh, promovierter Hauptkonservator am Karlsruher Naturkundemuseum, nahm die Tiere in Empfang und wird sie untersuchen, wobei die Königinnen vor allem am höheren Gewicht zu erkennen sind.

Die Asiatische Hornisse hat eine schwarze Grundfärbung, einen breiten orangefarbener Streifen am Hinterleib und auffallend gelbe Bein-Enden. Sie ist nachts nicht aktiv. Im Gegensatz zur heimischen Europäischen Hornisse, die unter Artenschutz steht und auch nachts flugaktiv ist. Sie hat einen blassgelben Hinterlaib mit schwarzen Streifen, eine gelbe Kopfvorder- sowie eine rote Kopfoberseite sowie schwarze und rotbraune Beine. Im Regierungsbezirk Karlsruhe gibt es geschätzt 200 Nester der Asiatischen Hornisse.