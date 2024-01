Kraft, Flexibilität und Eleganz – kaum ein anderer Sport vereint diese Aspekte so wie der Gardetanz. Für 900 aktive Tänzerinnen und Tänzer sowie rund 2.500 Besucher, die sich am Wochenende in der Wagbachhalle in Wiesental einfanden, besteht hieran kein Zweifel.

TSV Wiesental richtet zum vierten Mal das karnevalistische Tanz-Spektakel aus

Die besten Gardetanzgruppen, Solisten und Tanzpärchen der Region traten dort bei der Baden-Pfalz-Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport an. Bereits zum vierten Mal richtete der TSV Wiesental die sportliche Großveranstaltung für die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine aus.

„Für unsere Aktiven ist das ein Höhepunkt der Saison“, erklärt Ramona Gimmel, TSV-Abteilungsleiterin für Gardetanz. Beim Turnier gehe es um die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft, die im März ausgetragen wird.

Training und Arbeit von neun bis zehn Monaten würden in den Tänzen, die bei den Wettbewerben aufgeführt werden, stecken. Zwei- bis dreimal in der Woche trainieren die Sportler in Gruppen. Gleichzeitig arbeiten weitere Ehrenamtliche, gerade in den letzten Monaten vor den Wettkämpfen, fieberhaft an Kostümen.

Diese seien gerade für die jährlich wechselnden Schautänze oftmals sehr aufwendig. „Da müssen wirklich alle an einem Strang ziehen“, betont Ramona Gimmel. Größere Vereine, wie die Große Karnevalsgesellschaft Feuerio aus Mannheim, würden noch einmal mehr Zeit und Arbeit für die Vorbereitungen aufbringen. Der TSV habe außerdem 1.500 Arbeitsstunden in die Organisation der Meisterschaft investiert. 200 Helfer beteiligten sich laut dem Vorsitzenden Frank Stork an der Ausrichtung.

Die Auftritte der Favoriten aus Mannheim, wie auch die Schautänze der Gruppen aus Knielingen und Ettlingen waren die Highlights der Baden-Pfalz-Meisterschaft. Nach ihren Auftritten wurde den Aktiven zugejubelt. Einige Zuschauer hatten Trommeln und Pfeifen dabei, um ihre favorisierten Gruppen anzufeuern und zu feiern.

„Das absolut Beste an unserem Sport ist das Tanzen auf großen Bühnen. Da stehen wir dann zusammen als Freundinnen und können das zeigen, was wir am liebsten tun“, erzählt die 16-jährige Teresa. Seit ihrem dritten Lebensjahr betreibt die Schülerin den Gardetanz. Ihre ältere Schwester brachte sie zu dem Sport. Sie bringe gerne den nötigen Fleiß und Einsatz auf, um sich immer weiter zu steigern. Das Jubeln der Menge sei elektrisierend.

Doch auch abseits der großen Wettkämpfe sei der Gardetanz ein toller Sport. „Bei uns geht das alles ohne großen Druck. Im Training haben wir richtig viel Spaß und können viel Neues ausprobieren“, sagt die 15-jährige Julienne, die zusammen mit ihrer Freundin Sina seit acht Jahren den Sport betreibt.

Die zehnjährige Toni brachte ihre Freundin Emily zum karnevalistischen Tanzsport

„Beim Tanzen vergesse ich all meine Sorgen. Da bin ich einfach glücklich“, meint Toni. Die Zehnjährige konnte vor zwei Jahren ihre Freundin Emily vom Gardetanz überzeugen. „Sie konnte einen Spagat und das wollte ich dann unbedingt auch lernen“, erinnert sich Emily, die unter anderem als Solistin an der Meisterschaft teilnahm.

In ihrer Altersklasse belegte die Schülerin letztlich den dritten von 17 Plätzen. Damit ist sie für die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Ebenso wie die Wiesentaler Fortuna-Garde, die in der Jugend den vierten Platz bei den Marschtänzen belegen konnte.