Auto rast in Kreisverkehr und überschlägt sich bei Waghäusel

Eine unbekannte Person ist am Montagmorgen bei Waghäusel zu schnell in einen Kreisverkehr gefahren und hat sich überschlagen. Sie flüchtete im Anschluss zu Fuß.

Ein Auto hat am frühen Dienstagmorgen vermutlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit den Kreisverkehr der Höber-und-Mandelbaumstraße bei Waghäusel überfahren und sich dabei überschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der noch unbekannte Fahrer danach aus dem Fahrzeug flüchtete.

Die Polizei fahndete nach der verunfallten Person mit einem Hubschrauber und Streifenwägen

Gegen 3.20 Uhr fuhr das Auto zu schnell in den Kreisverkehr ein, überschlug sich und rutschte dann mehrere Meter einer Böschung hinunter. Als die Polizei auf das so entstandene Trümmerfeld aufmerksam wurde, startete sie eine Fahndung mit mehreren Streifenwägen, einem Helikopter, da die Befürchtung im Raum stand, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin verletzt haben und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Allerdings verlief die Suche ergebnislos.

An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und es wurde von der Polizei sichergestellt. Auch an der Leitplanke entstand ein Schaden. Zeugen bittet die Polizei nun, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.