Bekommt Waghäusel einen OB-Kandidaten aus den Reihen der Corona-Protestierer?

Der Protest gegen die Corona-Politik in Wiesental könnte auch den Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters in Waghäusel beeinflussen. Unter den Kritikern der Maßnahmen soll ein potenzieller Kandidat sein.

In Waghäusel wird gemunkelt, dass ein weiterer Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeisters sich warm macht - und er soll ein Gegner der Corona-Maßnahmen sein. Nach BNN-Informationen handelt es dabei um Markus Kretzler, der eigenen Angaben zufolge ab sofort im Internet für sich werben will.

Inhaltlich gehe es ihm nicht nur um Corona, sondern auch um andere Themen. Er benötige nur noch wenige Unterstützungsunterschriften, die bei dieser Gelegenheit – also am vergangenen Montagabend in der Ortsmitte von Wiesental – gesammelt werden sollten. Auf Nachfrage bestätigt das Wahlamt der Stadt Waghäusel, dass eine weitere Bewerbung eingegangen ist. Jedoch gebe es keine Einverständniserklärung, den Namen öffentlich zu machen.

Nach der Auflösung der nicht genehmigten Versammlung durch die Polizei vor einer Woche trafen sich diese Woche laut Polizei etwa 100 Teilnehmer. Die Protestierenden zogen in kleinen Gruppen durch die Straßen. Hauptsächlich, wie ein Beobachter sagte, im unteren Dorf. Die Polizei stellte die Personalien von 51 Personen fest und erteilte Platzverweise.

Unterdessen soll eine Gegenveranstaltung am kommenden Montag geplant sein. Demnach ist eine Menschenkette rund um den Marktplatz im Stadtteil Wiesental für den 3. Februar in der Überlegung. Die Aktion steht unter dem Motto „Solidarität und Zusammenhalt“. Initiiert ist sie vom „Bündnis Lußhardt“ und den Grünen Waghäusel.