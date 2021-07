Schlagenlinien auf der Karlsruher Straße

Berauschte Autofahrerin in Waghäusel gestoppt

Betrunken und mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat die Polizei am späten Donnerstagabend eine Autofahrerin in Wiesental Waghäusel aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten gaben an, dass ihnen die Fahrweise der Frau ins Augen gefallen war.