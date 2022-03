Betrunkene Radfahrerin verletzt in Waghäusel Polizistin

Eine betrunkene Radfahrerin hat in der Nacht auf Sonntag bei ihrer Festnahme in Waghäusel-Kirrlach eine Polizistin verletzt. Nach Angaben der Polizei fiel die 55-Jährige den Beamten gegen 1 Uhr in der Waghäusler Straße auf, wo sie mit ihrem Fahrrad Schlangenlinien über die ganze Breite der Fahrbahn fuhr.

Erst nach wiederholten Aufforderungen durch die Beamten hielt sie ihr Gefährt schließlich an. Sofort fiel den Beamten der stark alkoholisierte Zustand der Frau auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Radfahrerin sollte für eine Blutentnahme aufs Revier gebracht werden. Damit war sie nicht einverstanden und wehrte sich derart gegen ihre Festnahme, dass sie eine Beamtin stark an der Hand verletzte. Sie musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden und konnte ihren Nachtdienst nicht fortsetzen.

Die 55-Jährige erwartet nun eine Anzeige.