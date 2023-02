Betrunkener fährt in Waghäusel in Leitplanke

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagmorgen mit einer Leitplanke kollidiert. Er blieb unverletzt, musste aber seinen Führerschein abgeben.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Mannheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Die Polizei teilte mit, dass der 22-jährige gegen 21.40 Uhr auf der Zufahrt zur Landesstraße 560 im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. Andere Verkehrsteilnehmer gefährdete er dadurch nicht. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann anschließend. Ein Alkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,68 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe auf der Dienststelle widersetzte sich der Beschuldigte den Beamten.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dem Mann drohen nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährdung im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.