Benefizaktion

Biker gehen von Waghäusel aus auf Spendentour für SOS-Kinderdorf

Zum 22. Mal schon sind die Biker auf ihrer Sternfahrt am Sonntag unterwegs in die Pfalz. Sie unterstützen das SOS-Kinderdorf in Eisenberg. Insgesamt 150.000 Euro sind so bereits zusammengekommen.