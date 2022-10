Mit Mut und Unternehmergeist hat Moritz Baumgart den Naturkostladen in Wiesental wiedereröffnet. Die Fassade wird derzeit noch renoviert, aber das Geschäft will bereits mit einer modernen Präsentation, einer Sitzecke und dem persönlichen Kontakt zu Kundinnen und Lieferanten punkten.

Die Glocken der Jodokuskirche schlagen 12 Uhr – gleich ist Mittagspause für Moritz Baumgart, er öffnet erst am Nachmittag wieder. Noch die letzten Kunden bedienen und das letzte Gespräch zu Ende bringen, dann kehrt für kurze Zeit Ruhe ein in dem kleinen Geschäft in der Mannheimer Straße 25.

Draußen hingegen wird weitergearbeitet, denn im Zuge der Neueröffnung des Wiesentaler Naturkostladens soll auch bald die Hausfassade in neuem Glanz erstrahlen. „Es sieht noch ein bisschen nach Baustelle aus“, gibt Baumgart zu und deutet auf das Gerüst vor seinem Schaufenster.

Auf der Straße macht daher ein „Geöffnet“-Schild auf die Einkaufsmöglichkeit aufmerksam. Bereits am ersten September konnte „Onkel Mo“ seine Türen öffnen – „ohne viel Werbung, um das Ganze langsam anlaufen zu lassen“. Der Start sei gelungen und es bestehe eine große Nachfrage nach Bio-Produkten, kann Moritz Baumgart bereits jetzt resümieren.

Einziger Bioladen in der näheren Umgebung von Waghäusel

Natürlich bekomme er dieser Tage auch manchmal gesagt, wie mutig eine Eröffnung in der jetzigen Zeit sei und eine kleine Portion Skepsis schwingt da hörbar mit. Doch „Onkel Mo“ ist guter Dinge, schließlich betreibt er den einzigen Bioladen in der näheren Umgebung.

Es ist überdies kein Zufall, dass „Onkel Mo“ irgendwie auch an „Tante Emma“ denken lässt. „Der Laden soll den Charme eines Tante-Emma-Ladens haben“, sagt Moritz Baumgart. Dazu tragen eine Sitzecke und das Warenangebot ebenso bei, wie die persönlichen Gespräche und die Nähe zu Kundinnen und Kunden. Aber bei aller Nostalgie scheint Baumgart dennoch mit der Zeit zu gehen und wirbt auf seiner Web- und Social-Media-Präsenz mit dem Slogan „Tante Emma war gestern“.

So habe er noch einiges vor und möchte etwa auch mit den Bauern in der Region Kontakte knüpfen, erzählt der Unternehmer. Eine Kooperation bestehe bereits mit den in Wiesental nach Bio-Standards produzierenden „Gemüse-Rebellen“.

Daher kommt es, dass beispielsweise die handgeschriebenen Schildchen für Tomaten, Paprika und Stangensellerie „Wiesental“ als Herkunftsort der Ware deklarieren. Ein weiterer Vorteil des meist saisonalen und regionalen Angebots sind Baumgart zufolge die kurzen Lieferketten und sein direkter Kontakt zum Erzeuger.

Bio-Produkte zu Bio-Preisen in Wiesental

Dabei versteht es sich von selbst, dass Bio-Produkte auch zu Bio-Preisen verkauft werden. Baumgart sieht darin mit Blick auf die derzeitige Inflation sogar einen Vorteil: „Bio-Produkte sind wegen der kurzen Lieferketten nicht so stark von Preisschwankungen betroffen, wie Billigprodukte“, erklärt er.

Er weiß jedoch auch: „Wer hierher kommt, kommt aus Überzeugung.“ Insgesamt beobachtet Baumgart aber „ein steigendes Bewusstsein, sich nachhaltig und gesund zu ernähren“. Der Verkauf kleiner Gebinde sorge außerdem dafür, dass weniger weggeworfen wird. „Man sollte nicht beim Essen sparen“, gibt „Onkel Mo“ schließlich noch zu bedenken, ehe er dann wirklich Mittagspause macht.