Feuerwehr löscht immer noch in der Firmenhalle von Waghäusel

Immer noch sind die Einsatzkräfte vor Ort in Wiesental. Seit der Nacht von Sonntag auf Montag läuft dort auf einem Firmengelände ein Feuerwehreinsatz. Vor allem einsturzgefährdete Decken bereiten Probleme.

Einsatz dauert an

Pausenloser Einsatz für die Feuerwehr in Waghäusel: Noch am Dienstagnachmittag gingen die Löscharbeiten in der Halle einer Firma für Kunststoffverarbeitung weiter.

Wie Kommandant Roland Oechsler den BNN sagte, musste die Feuerwehr weiter von außen in die aufgerissene Fassade der Halle löschen, weil immer noch Decken hätten einstürzen können.

Brennende „Big Bags“ halten Einsatzkräfte in Atem

Ein Großbagger hat inzwischen noch mehr Einrichtung und Material innerhalb der Halle freigeräumt. „Damit konnten wir an die Big Bags gelangen, die ein Pulver enthielten und immer noch brannten“, berichtet Oechsler.

22 Kräfte der drei Abteilungen von Waghäusel waren am Dienstag in der Franz-Sigel-Straße. Auch die ganze Nacht von Montag auf Dienstag hielt die örtliche Feuerwehr die Stellung an der Unglücksstelle. Und das THW war mit seinem Radlader zu Aufräumarbeiten weiter präsent. Über die Brandursache gibt es weiterhin keine Angaben.

Das Feuer war gegen Mitternacht am Sonntag ausgebrochen. Im Gewerbegebiet Oberspeyerer Feld von Wiesental kämpften über 100 Feuerwehrleute aus verschiedenen Orten gegen die Flammen in der Lager- und Produktionshalle von Simag Service.

Da der Zugang zur brennenden Halle schwierig war, konzentrierten sich die Wehren in der Nacht auf Löscharbeiten über das brennende Dach. Um dennoch Feuerwehrleute näher an die zwei Stockwerke der Halle heran zu führen, riss ein Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) Teile der Fassade ein.