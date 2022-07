Großbrand in Waghäusel-Wiesental: Lagerhalle brennt

Am Samstagmittag informiert die Polizei gegen 12.20 Uhr darüber, dass in Waghäusel-Wiesental ein Gebäude brennt.

Laut ersten Informationen brennt eine Lagerhalle eines Müllentsorgungsunternehmens unweit der B36 in Waghäusel-Wiesental.

Über Verletzte liegen der Polizei bislang keine Informationen vor. Auch über die Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage gemacht werden.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.Die Feuerwehr löscht den Brand derzeit.

Erst am Donnerstag war auf einem Gelände der gleichen Firma in Pforzheim ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand ein Millionenschaden. Die Brandursache ist in diesem Fall noch unklar.

Stand: 30.07.2022, 13.15Uhr. Diese Meldung wird aktualisiert