Walter Heiler ist empört: Dass laut der Coronaverordnung Jugendgruppen nach Weihnachten keine Christbäume sammeln dürfen, ärgert den Waghäuseler Oberbürgermeister. Er schreibt an den Sozialminister.

Verärgert und mit Unverständnis reagiert der Waghäuseler Oberbürgermeister Walter Heiler auf das Verbot der Christbaumsammlung. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete wendet sich in einem offenen Brief direkt an den grünen Sozialminister Manfred Lucha.

„Lieber Manne“, ist der Brief überschrieben. Darin heißt es: „Das Verbot der Sammlung von Weihnachtsbäumen stößt, um es gelinde auszudrücken, auf totales Unverständnis in der Bevölkerung.“