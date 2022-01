Claudia Sand ist vierte OB-Kandidatin in Waghäusel

Er kommt in Fahrt, der Wahlkampf für die Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel am 6. März. Nun hat sich mit Claudia Sand eine vierte Kandidatin gemeldet. Und eine Partei, die sie unterstützt.

Vierte Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl in Waghäusel am 6. März ist Claudia Sand. Sie gab am Sonntag ihre Kandidatur bekannt. Die 51-jährige Kommunalbeamtin ist gebürtige Waghäuselerin und seit 1993 als Standesbeamtin bei der Großen Kreisstadt beschäftigt. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter und bezeichnet sich in ihrer Mitteilung zur Kandidatur als in zahlreichen Vereinen und kulturellen Gruppierungen engagiert

„Waghäusel ist eine Stadt mit unheimlich viel Potenzial und vielen zukunftsträchtigen Projekten. Aber vor allem ist Waghäusel meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, in der ich verwurzelt bin, betont Sand. Sie wolle den Menschen als Oberbürgermeisterin mit Leib und Seele dienen.

In den nächsten Tagen wird sie die notwendigen Unterlagen bei der Stadtverwaltung beantragen. Auf Unterstützung hofft Claudia Sand, die keiner Partei angehört, aus allen Fraktionen und parteilichen Gruppierungen vor Ort. Erste Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern habe sie bereits geführt. Mit dem Ortsverein der SPD hat eine erste politische Gruppierung die Unterstützung zugesichert. Das bestätigten die örtlichen Sozialdemokraten.

Diese Kandidaten treten zudem an

Zuvor haben zwei Männer und eine Frau ihre Bewerbung öffentlich gemacht. Es treten an: Thomas Deuschle, Bürgermeister von Waghäusel und damit bislang zweiter Mann der Stadt hinter dem abtretenden OB Walter Heiler (SPD). Deuschle erfährt Unterstützung der Waghäusler CDU. Nicole Heger, die Stadträtin der Grünen, hat sich ebenso beworben. Sie war bereits Kandidatin ihrer Partei bei den jüngsten Landtags- und Bundestagswahlen. Ebenfalls Mitglied der Grünen ist der Kandidat Andreas Bohnstedt.

Im Wahlkampf wird Claudia Sand insbesondere auf den Dialog setzen. „Das Gespräch mit den Menschen ist wichtiger als vorgefertigte Programme“, so die Kandidatin. Als Themenschwerpunkte benennt Sand den kommunalen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die Stärkung des Vereinswesens sowie die Schaffung eines Aktionsplans für bezahlbares Bauen und Wohnen in Waghäusel.

„Mein Ziel ist eine moderne Stadt, in der viele Ideen das Leben von Tag zu Tag ein bisschen besser machen. In der Bürgerinnen und Bürger sich zu Hause fühlen und eingeladen sind, in allen Bereichen mitzugestalten. Der Weg dorthin gelingt uns nur gemeinsam: Denn die besten Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit kennen die Waghäuselerinnen und Waghäuseler selbst.

Deshalb können an meinem Zukunftsprogramm alle Bürgerinnen und Bürger mitschreiben: In den kommenden Wochen möchte ich 1.000 Menschen an der Haustüre, mit meiner Dialog-Postkarte und der Online-Beteiligungsplattform auf meiner Webseite zu ihren Vorstellungen befragen. Diese Wünsche und Erwartungen möchte ich dann als Oberbürgermeisterin mit ins Rathaus nehmen.“

Auch Sand freut sich auf die anstehende Zeit des Wahlkampfes: „Waghäusel ist eine Stadt mit unheimlich viel Potenzial und vielen zukunftsträchtigen Projekten. Aber vor allem ist Waghäusel meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, in der ich verwurzelt bin und deren Bürgerinnen und Bürgern ich als Oberbürgermeisterin mit Leib und Seele dienen will.“

Bei der SPD haben Ortsverein und Fraktion nach einer gemeinsamen Sitzung am 23. Januar beschlossen, Claudia Sand zu unterstützen, teilte Ulrike Lechenauer-Müller, Vorsitzende des Ortsvereins und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, mit.