Wahl am 6. März

Das bewegt die Waghäuseler vor der OB-Wahl

Wahlplakate säumen die Straßen von Waghäusel. Sie präsentieren die Bewerber um das Amt des Waghäuseler Rathauschefs. Was wünschen sich die Bürger von dem oder der Neuen an der Spitze? Welche Themen stehen bei ihrer Wahl am 6. März im Vordergrund?