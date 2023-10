Das kleine Wiesental glänzte einst mit 48 Gaststätten

Wiesental hat sich in der Vergangenheit den Ruf als besonders „wirtschaftsfreundliche“ Kommune erworben. In beeindruckender Weise belegt dies die Sonderausstellung des Heimatvereins zum Thema „Wiesentaler Gaststätten – Geschichten, Ereignisse und Wandel“.

Auf drei Stockwerken des Heimatmuseums im alten Rathaus ist eine Rundreise durch rund 500 Jahre örtliche Gastronomie machbar. Der Heimatverein hat mit solchen Ausstellungen Erfahrung: Mehr als 70 Sonderausstellungen hat Verein seit 1989 im Museum und in der Heimatstube organisiert und seitdem nach eigenen Angaben rund 36.000 Besucher registriert.

Heimatverein Wiesental hat 500 Jahre Ortsgeschichte zusammengetragen

Mit einer Vernissage, einem langen Museumsabend als Premiere und ein „Tag des offenen Museums“ startete die Präsentation, die einen großen Zuspruch fand. Am Sonntag etwa standen die Besucher bis in den Hof Schlange. Lob, Dank und Anerkennung kamen von Bürgermeister Andreas Emmerich (parteilos), der das Engagement der Heimatfreunde und deren Ideenreichtum in seiner Ansprache würdigte.

Die Gaststätten dienten, wie er sagte, nicht nur als Ort für den Verzehr von Speisen und Getränken, sondern insbesondere der Gemeinschaft, Gemütlichkeit und Geselligkeit. Zur Eröffnung sang Helmut Schmitteckert das „Wissädalä Lied“ von 1928, in dem eine Vielzahl von Wirtshäusern erwähnt wird.

Gastwirtschaften waren in Wiesental auch Treffpunkt

1758 besaß das 159 Häuser große Dorf bereits sieben gut gehende Gastwirtschaften. In den Vor- und Nachkriegsjahren kamen insgesamt 43 Wirtschaften und noch fünf Besenwirtschaften zusammen. Die Vereinsheime sind noch nicht erfasst.

Gut ein Jahr lang haben Heimatvereinsvorsitzender Peter Hiltwein und weitere Helfer gründlich recherchiert, Unterlagen gesichtet, in Archiven gekramt und Bilder zusammengesucht. Es war eine Sisyphusarbeit“, berichtet der Vereinschef. „Vermutlich gab es in keiner Gemeinde unserer Größenordnung so viele Wirtschaften“, vermuten die Heimatkundler.

Recherche des Heimatvereins Wiesental nimmt viel Zeit in Anspruch

Dank der wertvollen Zuarbeit von Stadtarchivarin Katja Hoffmann gelang das Unternehmen, bislang knapp 50 Gaststätten, Kneipen und Straußenwirtschaften ausfindig zu machen, die es in der damaligen Gemeinde und jetzigen Stadtteil gegeben hat.

Die ersten Nachweise für „Herbergen“ in Wiesental stammen aus den Jahren 1623 und 1627, als die „Krone“ und der „Schwanen“ erwähnt werden. Doch dürften die Ursprünge dieser zwei Gastwirtschaften noch viel weiter zurückreichen, denn sie werden lediglich in einem Verzeichnis aufgeführt.

Auf 19 großformatigen Tafeln, jeweils 100 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter breit, ist die Geschichte der Lokale und Besenwirtschaften dargestellt, reich bebildert und ausführlich erläutert, bestückt mit oft verblüffenden Dokumenten und versehen mit amüsanten Anekdoten.

Heute sind nur noch zwei der alten Gasthäuser erhalten

Heute sind nur noch zwei Gaststätten von den einst 48 vorhanden: der „Schwanen“ und der 1895 erbaute „Reichsadler“. Alles andere ist von der Bildfläche verschwunden und zumeist der Vergessenheit anheimgefallen. Interesse weckten auch einige alte Wirtshausschilder, etwa das der „Postkutsche“.