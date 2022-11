An Berliner Investor

Die Investmentgesellschaft Aventos aus Berlin hat gemeinsam mit einem Kooperationspartner das Schuler-Gelände in Waghäusel erworben. Das 38.000 Quadratmeter große Areal hat die Schuler Pressen GmbH mit Hauptsitz in Göppingen verkauft.

Über den Kaufpreis sei zwischen den Beteiligten Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in einer Pressemitteilung von Aventos

Damit ist die letzte Verbindung des Pressen-Herstellers Schuler in den nördlichen Landkreis gekappt worden. Im November 2020, also vor zwei Jahren, hatte das Unternehmen verkündet seinen Standort in Waghäusel aufgeben zu wollen.

Schon wenige Jahre zuvor war die Produktion abgewickelt worden. Danach war die Entwicklung in Waghäusel verblieben. Sie wurde zwischenzeitlich an den Standort in Gemmingen verlegt. Bis vor zehn Jahren hatte der Sitz im nördlichen Landkreis ein großes Renommee, einst war man als Süddeutsche Maschinenbau-Gesellschaft (SMG) eigenständig.

Pfaudler nutzt freigewordene Schuler-Hallen

Die vermietbare Fläche liege aktuell bei 16.900 Quadratmetern, so Aventos. Sie sei langfristig an die Firma Pfaudler vermietet. Pfaudler ist ein führender Anbieter und Hersteller von Komponenten und Systemen für die chemische und pharmazeutische Industrie.

Das Unternehmen ist vom Gründungsstandort Schwetzingen in den vergangenen Jahren nach Waghäusel gezogen und hat die freiwerdenden Schuler-Hallen für sich genutzt.

Beim Kauf hat der Investor mit einem global agierenden Partner kooperiert, wie Aventos mitteilt. „Mit seiner ausgezeichneten Lage innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar und dem innovativen sowie bonitätsstarken Mieter ist das Objekt eine hervorragende Ergänzung für das Portfolio unseres Joint Ventures“, wird Lars Gruber, „Head of Transactions“, in der Mitteilung zitiert.

Investmentgesellschaft will weiter kaufen

Aventos und der ungenannte Partner möchten eigenen Angaben nach in den kommenden zwei Jahren ihr Portfolio aufbauen und dafür jeweils zwischen zehn bis 40 Millionen Euro ausgeben.

Man engagiere sich unter anderem im Bereich Lager-, Logistik- und Leichtindustrie-Immobilien.