Lou Hoffner, Sängerin aus Kirrlach, behauptete sich beim Eurovision Song Contest (ESC) 2003 mit Platz 11 in der ersten Hälfte des Teilnehmerfeldes. Wir haben nach ihrer Meinung zur Entwicklung des Wettbewerbs gefragt.

Schauen Sie sich die Übertragung des diesjährigen ESC am Samstag, 11. Mai, an?

Na ja, eigentlich muss man ja an drei Abenden gucken, mit den vielen Finals, die es heutzutage gibt. Aber ich muss zugeben, ich bin und bleibe ein ESC-Junkie und werde es mir anschauen, wenn ich da bin. Schließlich ist es seit 68 Jahren der weltweit größte Gesangswettbewerb. Ansonsten nehme ich es auf und schaue es mir an, wenn ich die Nerven dazu habe.

Das klingt wenig begeistert. Hat sich der ESC so sehr verändert?

Hoffner

Tatsächlich bin ich nicht begeistert, was aus dem Grand Prix D‘Eurovision geworden ist. Schon allein, dass jetzt nur noch die Abkürzung ESC genannt wird und viele gar nicht mehr wissen, dass es Eurovision Song Contest heißt. Wir hatten noch Glitzer und Glamour. Aber heute? Es blickt ja auch keiner mehr durch, wie der Vertreter für Deutschland ausgewählt wird. Da gibt es so tolle, junge Künstler, aber inzwischen läuft ja alles nur noch über Castings. Die Beiträge sind ein Einheitsbrei aus Lala-Zeugs und eher sinnfreien Texten. Es ist wirklich schade, dass die Verantwortlichen alles so verkompliziert haben. Da versteht keiner mehr die Statuten richtig. Ich glaube auch nicht, dass der Zuschauer das möchte.