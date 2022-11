Drei Personen klauen Ware im Wert von 2.600 Euro aus Supermarkt in Waghäusel

Ein Ladendetektiv hat mehrere Personen am Dienstag bei einem Bandendiebstahl in Waghäusel gestellt. Danach flüchteten diese. Die Polizei nahm sie kurze Zeit später fest.

Drei Personen haben am Dienstag Ware im Wert von 2.600 Euro aus einem Supermarkt in Waghäusel geklaut. Dabei erwischte sie der Ladendetektiv, teilte die Polizei mit.

Das Trio ging gegen 18.35 Uhr in den Supermarkt in der Hambrücker Landstraße. Dort packten sie mehrere Waren in einen Einkaufswagen. Als zwei der Personen die Mitarbeiter des Supermarkts ablenkten schob die dritte Personen den Wagen aus dem Markt auf den Parkplatz. Dort luden sie die geklauten Waren in ihr Auto.

Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl über die Videoüberwachungsanlage und folgte den Dieben. Als er sie mit dem Diebstahl konfrontierte und androhte die Polizei zu verständigen flüchteten die Personen in Richtung Wiesental.

Bei einer Fahndung konnte die Polizei alle drei Personen festnehmen. Gegen sie wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.