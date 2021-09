Eine Studie belegt: Mehr als sechs Kilo hat jeder Deutsche während der Pandemie zugelegt. Wir haben ein Fitnessstudio in Waghäusel besucht und uns umgehört.

Sie kämpfen gegen ihre Gewichtszunahme, die ihnen Corona eingebrockt hat. So äußern sich die beiden Philippsburger Uwe Lauer und Reinhold Malzahn, die jetzt in einem Wiesentaler Fitnessstudio ihre überflüssigen Pfunde abtrainieren.

Dem Duo ergeht es wie vielen: 16 Monate Pandemie haben bei den Deutschen ihre Spuren hinterlassen. Unbarmherzig zeigt die Waage dem Ottonormalverbraucher ein Plus von immerhin sechs Kilogramm an – gegenüber dem Beginn des Lockdowns, so das Ergebnis einer Forsa-Studie. Die Wissenschaft belegt: Die Corona-Monate haben Masse und Maße steigen lassen.

Wenig Bewegung einerseits und eine üppige Ernährung andererseits sind unbestreitbar die Gründe dafür. Auch bei Lauer, der zuvor regelmäßig Sport betrieben hatte. Ein Mehr von zehn Kilo trägt er auf den Rippen. Sein Sportsfreund Malzahn hat es nur auf acht Kilo gebracht. Diesen Corona-Speck wollen sie gern loswerden – wie viele im Land. Denn er bereite auch gesundheitliche Probleme, etwa Rückenschmerzen, versichern beide.

Fettabbau und Muskelaufbau

Jetzt fühlen sie sich bei ihrer Trainerin und Ernährungsberaterin Andrea Belle in besten Händen. Umgeben von Gleichgesinnten in großer Zahl rücken sie den Corona-Pfunden zu Leibe. Aber alle Bemühungen seien höchst anstrengend, berichten die beiden.

Ausdauergeräte stehen für den Fettabbau bereit, so Fahrrad-Ergometer, Stepper, Crosstrainer, Rudergeräte, Schulter- und Brustpresse. Schwitzend und stöhnend wird alles durchprobiert. Es gehe darum, den Muskelaufbau mit Hilfe spezieller Geräte zu trainieren und das Muskelkorsett zu stärken, erläutert Belle.

Die ersten Schritte ins Fitnesscenter sind ihnen „sauschwer“ gefallen, berichten die zwei Männer. Zwar haben sie während der coronabedingten Schließung die angebotenen Online-Fitnesskurse in Anspruch genommen und zuhause im Keller die dort aufgestellten Sportgeräte traktiert, aber letztlich siegte der Müßiggang.

Gesundes Immunsystem schützt vor Corona

Wie manche anderen Sportstudiobesucher zeigten die beiden Philippsburger anfänglich noch etwas Hemmungen wegen ihrer unverkennbaren Gewichtszunahme. Noch nicht sind alle Ehemaligen an Bord. „Noch fehlen die Kunden, die vor dem Lockdown bei uns waren“, bekundet Organisatorin Andrea Belle und verweist auf spezielle Einsteigerangebote. Wieder an Bord sind hingegen Werner und Veronika Schlindwein aus Karlsdorf, die sich seit 31 Jahren für Figur und Fitness abstrampeln.

Ein gesundes Immunsystems schütze vor Corona, beteuert die erfahrene Sportanleiterin und Gesundheitsexpertin Belle. Mit regelmäßigem Training lasse sich dieser Schutz aneignen.