Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall in Waghäusel

In Waghäusel ist ein 43-Jähriger auf einen PKW gefahren.

Verkehrsunfall in Waghäusel

Ein 43-Jähriger ist am Samstag gegen 15.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 555 in Richtung Kronau gefahren. An der Einmündung zur Kreuzstraße sei er kurz abgelenkt gewesen und fuhr auf den vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 38-Jährigen auf, teilt die Polizei Karlsruhe mit. Durch den Aufprall verletzte sich der 38-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 40 000 Euro.