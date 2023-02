Einbrecher stehlen Bargeld und Elektronikgeräte aus Firmen in Waghäusel

Eindringlinge sind in der Nacht zum Montag gewaltsam in drei Firmen in Waghäusel-Wiesental eingebrochen. Die Diebe entwendeten Geld und Elektrogeräte.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in mehrere Unternehmen in Waghäusel-Wiesental eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Franz-Siegel-Straße sowie in der Albert-Einstein-Straße, teilte die Polizei mit. Eine der betroffenen Firmen ist das Marketingunternehmen „Sallycon Valley“ der „Let’s Dance“-Kandidatin Sally Özcan.

Die Täter hebelten mehrere Türen auf, durchtrennten teilweise Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen Tresore auf. Hierbei entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Elektronikgeräte. Die Polizei geht aufgrund des Zeitraums und räumlichen Nähe der Einbrüche von denselben Tätern aus.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an den Tatorten. Das Kriminalkommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen.