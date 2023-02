Fahrradfahrer bei Zusammenstoß in Waghäusel schwer verletzt

Ein Nissan-Fahrer ist am Samstagmorgen in Waghäusel im Ortsteil Kirrach mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer kollidiert.

Ein 50-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Waghäusel schwere Verletzungen zu. Ein 50-Jähriger Nissan-Fahrer nahm dem Pedelec gegen 8.20 Uhr an der Kreuzung Obere Bachstraße/Gartenstraße in Kirrlach die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen, teilte die Polizei mit.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Einsatzkräfte brachten ihn mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 2.100 Euro.