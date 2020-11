Der Pendlerverkehr mischt sich mit Lkw-Verkehr. Ein Laster rauscht an Markus Stauder vorbei, der mit seinem Rennrad an der Landesstraße 638 steht. Die L638, die am Baggersee Wittmer und Klee entlangführt und so den Süden Wiesentals Richtung Graben-Neudorf verbindet, ist eine beliebte Pendler-Strecke auf dem Weg von Waghäusel nach Karlsruhe. Mit der Frage, warum es dort keinen Radweg gibt, hat sich Stauder an die BNN gewandt.

Auch ihn führt der Weg zur Arbeit entlang der Landesstraße – im Gegensatz zu den meisten anderen Pendlern jedoch oft unmotorisiert. Der Wiesentaler arbeitet in Karlsruhe und bestreitet die rund 60 Kilometer Strecke zweimal pro Woche mit dem Rad.

„Eigentlich sind die Radwege von hier nach Karlsruhe gut“, findet der BNN-Leser. Umso ärgerlicher sei das völlige Fehlen eines Radwegs entlang der 1,6 Kilometer langen Straße. Von brenzligen Situationen kann der Rennradfahrer zu Genüge berichten: Wo der Autoverkehr mit 100 Stundenkilometern vorbeifährt, seien „Helm und Fahrradbeleuchtung die Lebensversicherung“.