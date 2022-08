Fußgängerin bei Unfall in Waghäusel-Kirrlach über Motorhaube geschleudert und schwer verletzt

Vermutlich verwechselte die Autofahrerin das Gaspedal mit der Bremse. Die Fahrerin erfasste die Fußgängerin mit Vollgas. Eine weitere Frau konnte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen.

Eine Fußgängerin ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waghäusel-Kirrlach am Mittwochmittag gegen 12.05 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verwechselte die Autofahrerin vermutlich das Gaspedal mit der Bremse ihres Fahrzeugs und erfasste die Geschädigte mit Vollgas.

Dabei wurde die Fußgängerin über die Motorhaube des Autos geschleudert. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die Autofahrerin musste mit einem Schock vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahrerin fuhr bei der Kollision in Richtung eines Pfostens, an dem zum selben Zeitpunkt zwei Frauen standen. Neben der geschädigten Fußgängerin befand sich offenbar eine weitere Zeugin vor dem Pfosten, die sich jedoch mit einem Sprung aus der Fahrbahn des Wagens bringen konnte. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.