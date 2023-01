Schnuffel, Kutteln und die Grumbiereworscht

Ganz ohne Dschungelprüfung: Schweinenasen und Innereien sind in Waghäusel gefragt

In der Vergangenheit kam Hirn in Waghäusel und der Region häufig auf den Tisch. Was sich seine Kunden bis heute gerne schmecken lassen, verrät Metzgermeister Sven Herrwerth.