Nur noch eine von 42 übrig

Verschwindet die letzte historische Wirtschaft in Waghäusel-Wiesental?

Wird demnächst in Wiesental das letzte historische Gasthaus von der Bildfläche verschwunden sein? Die älteste Wirtschaft „Zum Schwanen“ soll abgerissen werden, wird gemutmaßt. Was ist dran an den Gerüchten?