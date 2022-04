Gebackene Hasen und Hennen zeugen in der Waghäuseler Biobäckerei von alter Oster-Tradition

In der Waghäuseler Biobäckerei stellt Bäcker Martin Lunks verschiedene österliche Süßigkeiten her. Neben den klassischen Osterlämmchen und Hasen gibt es bei ihm auch Hennen. Der Bäcker berichtet von alten Traditionen rund um das Osterfest.

Mehr als die üblichen österlichen Backwaren hat der Waghäuseler „Brezelschmied“ in seinem Sortiment. Dazu zählen etwa Osterhasen, Osterlämmchen und sogar Osterhennen, alles vegan und glutenfrei. Mehr als nur einen gebackenen Meister Lampe mit langen Löffeln bietet Meister Martin Lunks in seinem Laden an.

Konsequent setzt der Bio-Bäcker auf Backwaren aus Vollkorn, Dinkel und Buchweizen. In der Backstube präsentiert er stolz seine süßen Baiser-Osterhasen, die wie Zinnsoldaten in Reih und Glied stehen. Die weißen Tierchen, die aus zwei Teilen zusammengesetzt werden, kämen gut an, nicht nur bei Kindern, sagt er. Für die Herstellung der Meringuen benötigt man nur wenige Zutaten: steif geschlagenes Eiweiß und Zucker.

Auf dem breiten Backbrett, das er aus seinem Ofen zieht, liegt ein Dutzend andere kleine Häschen. Diese hier bestehen aus Dinkel, die „Kollegen“ nebenan wurden aus Süßteig hergestellt. Darüber hinaus gibt es auch Laugengebäck-Häschen. Auch große Zartbitter-Eier, alle vegan, gehören zum Lunks-Sortiment. Auf einem Blech warten Scharen von Osterhasen und Osterhennen auf den Ortswechsel: von der Waghäuseler Backstube in die Haushalte.

Lämmchen sind bei dem Waghäuseler Bäcker gefragt

Nachgefragt werden immer wieder Lämmchen. Die Osterlammtradition gehe auf den uralten jüdischen Brauch zurück, zum Passahfest ein Lamm zu schlachten, weiß der auch geschichtlich versierte Konditor. An vielen Ostertischen bilde das Backwerk auch heute noch den Mittelpunkt.

„Früher haben die Buben von ihrem Paten einen Biskuithasen erhalten, die Mädchen hingegen eine Biskuithenne. Heute ist der Brauch weitgehend vergessen“, bedauert der Betriebsleiter. Die Waghäuseler Hasen und Hennen, die er empfiehlt, bestehen aus Dinkelvollkorn. Etwas für Leckermäulchen sind seine Häschen aus Mürbteig, mit Himbeeren gefüllt, die er auch als Blickfang in seinem Laden bereitstellt.

Die Bio-Bäckerei ist einer der letzte Dorfläden, in denen noch selbst gebacken wird. In der ganzen Umgebung ist Martin Lunks der Einzige, der „lupenreine Biowaren im Vollsortiment“ anbietet. Früher war Lunks als Journalist tätig. Seit März 2018 betreibt er mit seiner Partnerin Rosemarie Niegl die „Brezelschmiede“: ein Wallfahrtsort im Wallfahrtsort Waghäusel für alle Biofans.