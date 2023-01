Leserin fragt nach

Gegen Verordnung zum Energiesparen? Am Globus-Markt in Waghäusel brennt nachts Licht

Eine BNN-Leserin hat in der Redaktion nachgehakt: Wieso brennt nachts bei Globus in Wiesental noch Licht? Was steckt dahinter? Der Marktleiter erklärt, warum das Licht leuchtet.