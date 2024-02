Manche Ehepaare suchen für ihre Trauung ganz besondere Termine. Auch in diesem Jahr gibt es hierfür wieder Gelegenheit. Beispielsweise am Samstag, 24.02.24.

Claudia Sand vom Standesamt Waghäusel beantwortet Fragen zu Trauungsdaten in Waghäusel.

Wie groß ist heute noch die Nachfrage nach Hochzeiten an Schnappszahl-Tagen? Und wo kann in Wahgäusel geheiratet werden?

Der 24.02.24 ist ein besonderes Datum für Trauungen. Wie beliebt ist dieser Termin in Waghäusel? Gibt es auch samstags die Möglichkeit zur Trauung?

Sand In Waghäusel finden am Samstag, 24.02.24, und auch am Mittwoch, 24.04.24, Hochzeiten statt, aber die Nachfragen für diese besonderen Daten sind nicht so groß wie noch in den Nuller-Jahren mit Daten wie dem 02.02.02 oder dem 06.06.06. Und natürlich bieten wir in Waghäusel die Möglichkeit, samstags zu heiraten. Gerade an besonderen Daten versuchen wir das einzuplanen. In diesem Jahr gibt es übrigens noch einen besonderen Termin, nämlich den 29.02., an dem in Waghäusel ebenfalls geheiratet werden kann. Diese Paare können dann alle vier Jahre ihren Hochzeitstag feiern.

Ist generell bei sogenannten „Schnapszahlen“ eine erhöhte Nachfrage bei Trauungen festzustellen?

Sand Mit dem 22.2.22 haben sich die sogenannten Palindrom-Zahlen fürs Erste aus dem Kalender verabschiedet und damit auch in Waghäusel das erhöhte Interesse an besonderen Hochzeitsdaten. Es gab immer wieder Nachfragen für Daten wie den 23.03.23 oder den 24.04.24. So auch in diesem Jahr, aber der große Run bleibt, zumindest bei uns in Waghäusel, aus. In den umliegenden Großstädten kann das aber ganz anders sein.

Die Eremitage in Waghäusel ist ein beliebter Hochzeitsort

Wie ist die Statistik in Waghäusel. Wie viele Trauungen gab es 2023 in der Großen Kreisstadt und wie viele davon fanden in der Eremitage statt?