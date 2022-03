Thomas Deuschle will bei der OB-Wahl in Waghäusel seinen Vorsprung aus dem ersten Wahlgang ausbauen. Claudia Sand kämpft ebenfalls um den Sieg, lag aber um 1.700 Stimmen zurück.

Am Sonntag fällt die Entscheidung. Dann bestimmen die Waghäuseler Bürger, wer neues Stadtoberhaupt wird. Im zweiten Wahlgang der Oberbürgermeister-Wahl stehen noch zwei Männer und eine Frau auf dem Stimmzettel. In jedem Stadtteil gibt es ein Wahllokal, das von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist. Außerdem läuft wieder die Briefwahl in der Stadt mit 21.800 Einwohnern.

Es kandidieren die beiden Erstplatzierten vom 6. März, Thomas Deuschle und Claudia Sand, sowie Markus Kretzler. Der 53-jährige Thomas Deuschle will den nächsten Schritt machen. Zweiter Mann als Bürgermeister der Großen Kreisstadt ist er bereits. Nun möchte er den „Ober“ davorsetzen. Im ersten Wahlgang kam das CDU-Mitglied auf 47,4 Prozent der Stimmen, es fehlten relativ wenige zur absoluten Mehrheit, die nötig gewesen wäre.

Am Sonntag gibt es eine solche Hürde nicht mehr. Es gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Deshalb hofft Claudia Sand ihren Konkurrenten noch zu überholen.

Sands Rückstand im ersten Wahlgang: 1.756 Stimmen

Im ersten Wahlgang holte sie 27,5 Prozent. Die 53-jährige Standesbeamtin im Rathaus Waghäusel ist parteilos. Ihr Rückstand gegenüber Thomas Deuschle betrug 1.756 Stimmen.

Sand muss hoffen, dass sich Wähler der bereits ausgestiegenen Kandidaten nun für sie entscheiden. Nicole Heger (Grüne) und Andreas Bohnstedt kamen zusammen auf 1.583 Stimmen, für Ruth Rickersfeld (AfD) votierten 238 Menschen. Markus Kretzler (56) holte 371 Stimmen oder 4,2 Prozent.

Sand und Deuschle versuchen gleichfalls, Nichtwähler für sich zu überzeugen. Die Beteiligung im ersten Wahlgang betrug 52,2 Prozent. In den Urnenwahlbezirken von Kirrlach war sie tendenziell höher als in Wiesental.

10-Punkte-Sofortprogramm von Deuschle

Infostände vor Bäckereien und auf Marktplätzen sowie Haustürbesuche gehören zum Wahlkampf von Thomas Deuschle. „Ich kann da gut meine Positionen darstellen oder auch aufklären, was die Hintergründe sind für das Amazon-Lager oder die Geothermie“, betont der Bürgermeister.

Er hat gerade ein 10-Punkte-Sofortprogramm vorgelegt. Er will eine Einwohnerversammlung, Tag der offenen Tür im Rathaus Wirtschaftsförderung und mehr städtischen Service anpacken. Auf ein engeres Team von sieben Leuten und an die 50 weitere Unterstützer zählt Deuschle in seinem Wahlkampf.

Waghäuseler Stadtchefs Walter Heiler seit 1999: Der Rechtsanwalt und SPD-Gemeinderat Walter Heiler wurde 1999 zum Bürgermeister von Waghäusel gewählt. Er setzte sich mit 62,8 Prozent im ersten Wahlgang gegen Marlies Drissler (CDU) aus Hemsbach durch. Zwei Mal wurde Heiler wiedergewählt, zuletzt 2015. Damals kam er auf 61,0 Prozent, Konkurrent Jimmy Jüttner (CDU) auf 36,5. Die Wahlbeteiligung betrug 48 Prozent. Aber Heiler verlor auch schon mal eine Bürgermeisterwahl. Robert Straub ab 1975: Als Robert Straub (CDU) 1991 noch einmal als Bürgermeister bestätigt wurde, setzte er sich mit 58 Prozent gegen den jungen Herausforderer Walter Heiler durch. Der im übrigen Schüler von Straub auf dem Gymnasium war. Als 1975 Waghäusel durch eine Fusion von Wiesental, Kirrlach und dem Teilort Waghäusel entstand, wurde Straub zunächst Amtsverweser und danach Bürgermeister.

Er will nicht nur den ersten Platz halten, sondern strebt in allen Stadtteilen eine absolute Mehrheit an. Der Hohenloher Franke kam vor zwölf Jahren aufs Rathaus und wohnt in Wiesental. „Aber an einer Diskussion über ein Gegeneinander der großen Stadtteile beteilige ich mich überhaupt nicht“, erklärt der Jurist. Die Freien Wähler, die Junge Liste und die Junge Union haben sich für das CDU-Mitglied ausgesprochen.

Konflikte zwischen Wiesentaler und Kirrlachern?

„Wahlkampf mache ich inzwischen vor allem durch Haustürbesuche“, sagt Claudia Sand. Da könne man am besten in Gespräch kommen. „Bei Infoständen bleiben eher die stehen, die einem schon kennen.“ Außerdem will die Stadtoberinspektorin mithelfen und sich zeigen bei Aktionen für die Ukraine oder den Vogelpark.

Viele haben mich gebeten, weiter zu machen, damit mit einer Frau ein Neuanfang im Rathaus kommt. Claudia Sand, Bürgermeisterkandidatin

„Viele haben mich gebeten, weiter zu machen, damit mit einer Frau ein Neuanfang im Rathaus kommt“, so die Standesbeamtin. Aktuell reagiert hat sie mit Empörung auf Äußerungen in Netzwerken und Flugblättern, dass die Wiesentäler nun die Herrschaft der Kirrlacher brechen werden. (OB Heiler kommt aus dem Stadtteil, wie sein Vorgänger Straub und Sand.)

Nimmt man nur die Urnenwahl, die von 20 Prozent genutzt wurde, kam Sand in Wiesental auf 459 Stimmen, in Kirrlach auf 558. Bei Thomas Deuschle sieht es so aus: Wiesental 768 Stimmen, Kirrlach 783. Claudia Sand hat sechs Leute im engeren Wahlkampfteam und 20 weitere Helfer. Unterstützt wird sie von der SPD, den Unabhängigen und den Jusos.