Are you the one?

Nachdem es bei dem Fernsehformat „Love Island“ im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, probiert der 26-jährige Josua Günther aus Waghäusel-Kirrlach nun bei „Are you the one – Reality stars in love“ sein Glück.

Bei dem Dating-Format, das bei TV Now ausgestrahlt und von Sophia Thomalla moderiert wird, suchen zum dritten Mal zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer ihr „perfektes Match“.

Diese optimalen Paare wurden von Experten und Psychologen vorab mittels Fragebögen ermittelt. Zu gewinnen gibt es dabei auch etwas: bis zu 200.000 Euro. Neben Günther nehmen weitere Kandidaten teil, die ebenfalls bei anderen Liebesformaten vergeblich nach dem perfekten Partner gesucht haben.

Günther aus Kirrlach wird wieder sehr eifersüchtig sein

Schon bei „Love Island“ fiel auf, dass Günther sehr eifersüchtig ist. Er würde beispielsweise seine Freundin nie alleine in den Club gehen lassen, sagt er.

Diese Eigenschaft von ihm wird man in der Staffel mit Sicherheit auch erleben können. Der 26-Jährige sagt selbst: „Vielleicht übertreibe ich es damit auch ein oder zwei Mal in der Show.“

Über die Sendung: „Are you the one – Reality stars in love“ Am Ende von jeder Doppelfolge wählen die Singles in der sogenannten „Matching Night“ ihre zehn perfekten Paare. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer wird aufgelöst und nicht, bei welchem Paar sie richtig lagen. Pro Folge hat nur ein Paar zudem die Gelegenheit, in die „Match Box“ zu gehen. Dort wird aufgelöst, ob das Paar tatsächlich ein „Perfect Match“ ist oder die Suche nach dem Richtigen fortgesetzt werden muss.

Die ersten beiden Staffeln verfolgte der Kirrlacher selbst. Die zweite Staffel gefiel ihm vom Niveau nicht so sehr, da es da „ganz schön abging und auch viel getrunken wurde“, so der Show-Teilnehmer.

Da bei der aktuellen Reihe jedoch nur Reality-Stars teilnehmen, die bereits bei einem Format mitgemacht haben, sagte er zu.

Günther wusste zwar nicht, welche anderen Kandidaten dabei sind. Doch mit Aurelia Lamprecht und Melina Hoch trifft er im griechischen Paros schon einmal auf zwei Bekannte von „Love Island 2020“.

Vom Typ her wird ihm jedoch Sarah Milewski, die beispielsweise bei „Temptation Island 2019“ mitgemacht hat, mehr zusagen, da sie absolut seinem Beuteschema entspricht.

„Are you the one“-Dreh: So viel Alkohol wie noch nie getrunken

Was er schon über seine Zeit bei der Dating-Show sagen kann, ist, dass er noch nie so viel Alkohol getrunken habe wie während des Drehs. Die Sportmöglichkeiten waren in der Villa allerdings begrenzt. Aber er habe zumindest jeden zweiten Tag etwas trainiert.

Ursprünglich wollte Günther eine weitere Show mit seinem Freund Henrik Stoltenberg machen. Da dieser jedoch aktuell in einer festen Beziehung ist, kam das nicht infrage. Doch gerade wurde bekannt, dass Stoltenberg mit seiner Partnerin bei „Temptation Island VIP“ teilnimmt.

Nach seiner Zeit bei „Love Island“ schloss Günther sein Fitness-Ökonomie-Studium ab und arbeitete während des Lockdowns wegen der Schließung der Fitnessstudios nur ein Mal pro Woche bei einem Onlinekurs. Aufgrund von Corona konnte ihn das Karlsruher Fitnessstudio, bei dem er während des dualen Studiums arbeitete, nicht übernehmen.

Da er bei seinem Vater in Waghäusel-Kirrlach wohnt und auch mit Instagram etwas Geld verdient, möchte er nun den Sommer genießen und dann nach einer neuen Aufgabe im Fitnessbereich Ausschau halten. „Vielleicht mache ich mich auch als Personalcoach selbstständig“, sagt er im Telefoninterview. „Aber dann muss es professionell sein.“ Anfragen habe er bereits.