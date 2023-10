Seit Jahrzehnten zieht es den Wiesentaler Siegbert Schuhmacher um die Weihnachtszeit nach Rumänien. Dort bringt er Weihnachtsgeschenke in Kinderheime. In diesem Jahr fallen die Hilfsfahrten aus.

Enttäuschung in Kinderheimen

Diese Nachricht wird in vielen rumänischen Waisenhäusern wohl für traurige Kindergesichter sorgen. Schon seit Jahrzehnten bringt der Wiesentaler Siegbert Schuhmacher vor Weihnachten bis zu tausend Päckchen mit Lebensmitteln und Süßigkeiten in das osteuropäische Land. Dort besuchte er mit Unterstützung mehrerer Pastoren Kinder- und Waisenheime sowie kinderreiche und bedürftige Familien.

Eine Erkrankung hindert Schuhmacher an der Fahrt

In diesem Jahr müssen diese sehnlichst erwarteten Hilfsfahrten wegen einer Erkrankung von Siegbert Schuhmacher jedoch ausfallen. „Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen absagen“, bedauert der 76-Jährige. Dadurch erübrigen sich in diesem Jahr auch die obligatorischen Spendenaktionen der Schulen, Kindergärten und von Privatpersonen in der Umgebung.

Vor allem die Schüler waren es, die fleißig Weihnachtspäckchen gepackt und bei mir zu Hause abgegeben haben. Siegbert Schuhmacher

Organisator von Hilfsfahrten

Von dort erfuhr Siegbert Schuhmacher in den letzten Jahren immer Unterstützung. „Vor allem die Schülerinnen und Schüler waren es, die fleißig Weihnachtspäckchen gepackt und bei mir zu Hause abgegeben haben“, sagt der Wiesentaler.

Zugleich verbindet er damit eine Bitte: “Mir tut es im Herzen weh, dass ich jetzt meine vielen, treuen Spender bitten muss, in diesem Jahr keine Päckchen abzugeben.“

Bedauert wird die diesjährige Absage der Hilfstouren vor allem in den ausgewählten rumänischen Kinderheimen. Dort wird das diesjährige Weihnachtsfest deutlich trauriger ausfallen als in den Vorjahren. Siegbert Schuhmacher wird dabei vor allem das Strahlen in den Kinderaugen vermissen.