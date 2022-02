Wegen der Corona-Pandemie ist wieder nur eine Hybrid-Veranstaltung möglich. Das heißt, dass Spenden online überwiesen und zudem am 26. Februar bei einer Straßensammlung abgegeben werden können. Wir bedauern sehr, dass das beliebte Treffen am Fastnachtsamstag auf dem „Platz am Kreuz“ in der Kirrlacher Ortsmitte bereits zum zweiten Mal ausfallen muss. Dennoch werden wir die Spendenaktion durchführen und hoffen auf eine breite Unterstützung durch die Bürgerschaft, Vereine und Firmen.