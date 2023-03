Verkehrsunfall

Leicht Verletzt: Autofahrer nimmt 23-Jährigen die Vorfahrt in Waghäusel

Ein 23-jähriger Rollerfahrer hat am Mittwochabend nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Wiesental leichte Verletzungen erlitten. Der Verletzte konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.