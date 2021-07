Wer kümmert sich um ein Schrottauto im Wald? Acht Wochen lang stand das Fahrzeug in Waghäusel-Wiesental. Ein BNN-Leser ärgerte sich maßlos über den Umweltsünder. Plötzlich ging es dann ganz schnell.

Nach einer verhältnismäßig langen Wartezeit ist jetzt eine schnelle Lösung zustande gekommen. Ein Schrottfahrzeug – das Auto des Anstoßes – hat die Stadt Waghäusel abschleppen lassen, der Waldrand ist von der ärgerlichen Hinterlassenschaft befreit.

Dank der Philippsburger Polizei und des örtlichen Ordnungsamtes kann Kurt Scheuring aufatmen. „Weil sich so lange Zeit nichts getan hat“, hatte sich der Wiesentaler zuvor an die BNN-Redaktion gewandt und das Angebot von „I hätt do mol a Frog“ wahrgenommen.

Etwa acht Wochen lang stand vor dem Wald zwischen Philippsburg und Wiesental ein ausrangiertes Fahrzeug – mit platten Reifen, offenen Fenstern, ohne Glasscheiben, dafür mit einigen Demolierungen. Irgendjemand hatte direkt am Naturschutzgebiet seinen fahrbaren Untersatz kurzerhand entsorgt.