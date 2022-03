Schafft es einer oder eine auf Anhieb? Die Waghäuseler haben am 6. März die Wahl. Gesucht wird ein Nachfolger für OB Walter Heiler. Das sind die wichtigsten Infos vor der spannenden Wahl in Waghäusel. Die BNN sind live dabei.

Endspurt im Waghäuseler Wahlkampf: Die drei Männer und drei Frauen, die am 6. März gerne Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Waghäusel werden wollen, liegen in den letzten Zügen.

Noch einmal werden Flyer verteilt, wird sich mit Firmen getroffen, mit Narren, nimmt man an Mahnwachen teil, spricht mit Jugendlichen oder Senioren.

Gegen 19 Uhr am Sonntagabend könnte dann schon feststehen, wer nach Walter Heiler (SPD) als OB künftig an der Rathaus-Spitze die Geschicke der Großen Kreisstadt lenkt. 17.095 Menschen ab 16 Jahren sind wahlberechtigt.

Die drei Stadtteile Waghäusel, Wiesental und Kirrlach haben zusammen gut 21.800 Einwohner. Mitte der Woche hatten 5.348 Wahlberechtigte einen Briefwahlschein beantragt, knapp ein Drittel. Im Vergleich zu den hohen Briefwahlanteilen bei Landtags- und Bundestagswahl erscheint dies wenig. Möglich, dass am Sonntag doch viele persönlich ins Wahllokal gehen.

Waghäusels Hauptamtsleiterin Desiree Herzog verweist auf die Corona-Regeln. In den drei Wahllokalen in der Wagbach-, der Rheintalhalle und im Rathaus gelten Einbahnstraßenregeln. Wer wählen geht, sollte eine FFP2-Maske tragen. Auf Ordner habe man dieses Mal verzichtet.

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Danach wird ausgezählt, sowohl die Stimmen der Urnenwähler als auch die der Briefwähler. „Wir rechnen mit einem Ergebnis gegen 19 Uhr“, erklärt Herzog. Dieses soll dann auch auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden.

Mögliche Neuwahlen sind am 20. März

Der scheidende OB Walter Heiler wird es am Waghäuseler Rathaus verkünden. Bekommt einer der Kandidaten auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen, dann darf er oder sie schon am Sonntag feiern. Liegen aber alle darunter, folgt am 20. März eine Neuwahl.

Gut möglich, dass das Bewerberfeld dann anders aussieht. Chancenlose Kandidaten könnten zurückziehen. Auch ist es theoretisch denkbar, dass neue hinzukommen.

Noch während die Auszählung am Sonntagabend läuft, tritt der Gemeindewahlausschuss zusammen. Er hat unter anderem die Aufgabe, unklare Wahlzettel zu bewerten. Auch ist es möglich, dass Waghäuseler andere Namen als die sechs Kandidaten auf den Wahlzettel schreiben.

Die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel ergibt sich aus dem Eingang ihrer Bewerbungen: Thomas Deuschle (CDU), Nicole Heger (Grüne), Andreas Bohnstedt (bis vor Kurzem noch bei den Grünen, jetzt ausgetreten und damit parteilos), Markus Kretzler (parteilos), Claudia Sand (parteilos) und Ruth Rickersfeld (AfD).

Wahl im Live-Ticker

Die BNN begleiten den spannenden Wahlausgang am Sonntagabend mit einem Live-Ticker. Ab 18 Uhr wird aus dem Waghäuseler Rathaus in Echtzeit berichtet.

Alle Informationen rund um die Wahl, um die Kandidaten und ob es am Sonntagabend bereits einen Sieger oder eine Siegerin gibt, erfährt man dann auf bnn.de.