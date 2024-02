Nach dem Angriff auf eine 45-jährige Frau in Wiesental sitzt der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Fest steht laut Staatsanwaltschaft: Die beiden kannten sich wohl.

Nach der Messerattacke auf eine 45-jährige Frau in Waghäusel-Wiesental hat das Gericht jetzt einen Haftbefehl gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Das bestätigte Matthias Hörster, Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, auf Anfrage dieser Redaktion. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt ermittelt. „Wir gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter und das Opfer sich kennen“, sagte Hörster.

Der Tatverdächtige soll der 45-Jährigen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einer Wohnung in der Bahnhofstraße mit einem Messer einen Stich in den Rücken versetzt haben.

Hierbei soll er tödliche Verletzungsfolgen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Das Opfer kam mit einem Rettungshubschrauber und anfänglich lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf am Tatort widerstandslos fest.

Opfer war wohl zu Besuch in Wohnung in Wiesental

Welches Motiv er hatte und in welcher Beziehung er und sein Opfer standen, ist noch unklar. Fest steht nach Polizeiangaben: Das Opfer war offenbar nur zu Besuch in der Wohnung.

Nach Informationen dieser Redaktion wohnen sowohl der mutmaßliche Täter als auch das Opfer in Waghäusel. Näheres ist bisher nicht bekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der Tat – dauern an.