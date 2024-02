Messerattacke in Waghäusel-Wiesental? Tatverdächtiger festgenommen

Eine Frau ist in Waghäusel-Wiesental offenbar Opfer eines Messerangriffs geworden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine Frau ist in Waghäusel am Mittwochnachmittag offenbar Opfer einer Messerattacke geworden. Gegen 16 Uhr wurde die Polizei in die Bahnhofstraße im Stadtteil Wiesental gerufen, wie die Polizei mitteilte.

In einem Wohnhaus fanden die Beamten die verletzte Frau. Die Verletzungen stammen nach Polizeiangaben vermutlich von einem Messer. Die Polizei nahm während des Einsatzes einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Feuerwehr birgt verletzte Frau in Waghäusel

Die Feuerwehr barg das Opfer. Die Frau wird aktuell medizinisch versorgt. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei noch keine Angaben.

Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Die Kriminalpolizei ist laut Polizeisprecher mit starken Kräften vor Ort. Die Ermittlungen laufen. Die Bahnhofstraße ist zwischen Schanzenstraße und Bolandenstraße aktuell gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. Stand: 17.37 Uhr