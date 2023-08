Am Wochenende vom 25. bis 27. August veranstaltet der Sporthundeverein Kirrlach auf seinem Gelände an der St. Leoner Straße Fun-Turniere unter dem Motto „Disney meets Dog-Frisbee“. Sandra Lettang beschreibt, was an den drei Tagen alles geboten wird.

Das gibt es beim Fun-Turnier zu erleben

Was dürfen die Teilnehmenden und Besucher am Wochenende alles erwarten?

Lettang Erneut steht auf unserem Fun-Turnier der Spaß von Menschen und Hunden an erster Stelle. Gemäß dem Motto können sich die Besitzer der Vierbeiner wie Disney-Figuren verkleiden. Auch das Vereinsgelände wird mit viel Aufwand und kreativen Ideen geschmückt sein. Eröffnet wird das Spaß-Wochenende freitags um 20 Uhr mit dem Paarspiel Kan-Jam, ehe am Samstag ab 9 Uhr Wettbewerbe wie Fun-Freestyle, Fun-Distance sowie die Rutschi-Flutschi-Ortsmeisterschaften ausgetragen werden. Der gemeinsame Spaß mit dem Hund steht auch sonntags ab 10.30 Uhr im Mittelpunkt. Das Finale bilden die Siegerehrungen in Fun-Pairs, Dartbee und Fun-Parcours.

Mit wie vielen Teilnehmenden rechnen Sie?

Lettang Wir rechnen mit etwa 70 Teilnehmenden, die in den verschiedenen Disziplinen antreten. Vor allem hoffen wir, dass die Bevölkerung sowie Hundefreunde aus nah und fern Interesse an unserem Event haben. Wir wollen die Augen von Kindern und Erwachsenen zum Strahlen bringen.

Beschreiben Sie Dog-Frisbee und gibt es hierfür auch Meisterschaften?