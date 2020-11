Mehr als ein halbes Leben hat Peter K. bei dem Pressenhersteller in Waghäusel verbracht. Für ihn geht an einem anderen Standort weiter. Doch viele seiner Kollegen haben weniger Glück.

Trotz allem, was in den letzten Jahren passiert ist – Peter K. hat sich die Hoffnung bewahrt. „Ich hoffe, dass wir bei Schuler die Füße noch auf den Boden kriegen“, sagt er. Seit 35 Jahren arbeitet er bei Schuler Pressen in Waghäusel.

Im nächsten Jahr wird der Traditionsstandort nach mehr als 75 Jahren geschlossen, der traurige Schlusspunkt seines Niedergangs ist damit erreicht.

Ein Teil der Belegschaft kann mit zum Schuler-Standort Gemmingen wechseln, wo das Pressen-Geschäft neu aufgestellt werden soll. „Vielleicht gelingt dort ein Neuanfang“, sagt der Mitarbeiter.