Die Betreiber der Vogelparks in der Region ärgern sich, sie fühlen sich „über einen Kamm geschert“. Denn die Vorkommnisse im Tierpark Neudorf, die dortigen verheerenden Zustände und die Schließung durch das Veterinäramt, nehmen Vogelparkbesucher wiederholt zum Anlass, auch anderorts mit kritischem Unterton nachzufragen.

Auf einwandfreie Verhältnisse, auf ihr gepflegtes attraktives Gelände und auf wohlbehaltene Tiere verweisen Dieter Fessler vom Vogelpark Kirrlach, der Forster Verantwortliche Jan-René Hartmann und Henrik Schuhmacher, der Zuständige für Hambrücken. Alle drei sind wegen der anhaltenden Negativ-Publicity verschnupft, unter der ihre Tierparks leiden. „Wir haben mit Neudorf nichts am Hut“, lässt in Forst der Vereinsvorsitzende Jan-René Hartmann wissen, der seine drei Hektar große Anlage als „Aushängeschild in der Region“ bezeichnet.

Mit Stolz verweist er auf eine florierende Jugendarbeit. Bis zu zwölf Mädchen und Jungs kommen täglich zur Tierbetreuung und Tierpflege, bereichern somit das Kontingent der 15 ehrenamtlich tätigen Erwachsenen. Der verjüngte Verein des Tier- und Vogelparks habe die Zeichen der Zeit erkannt und binde die Kinder schon früh in die Arbeit ein, so Hartmann. In einem normalen Jahr kommen 35.000 Besucher, um sich die 200 Tiere anzuschauen.