Neuer Oberbürgermeister von Waghäusel soll im Juni verpflichtet werden

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Waghäusel hat der amtierende OB Walter Heiler seinem Nachfolger Thomas Deuschle bereits jetzt die Sitzungsleitung übertragen.

Erstmals nach mehr als zwei Jahren hat am Montagabend der Waghäueler Gemeinderats im Großen Saal des Rathauses getagt. Dass es für den Ende Mai ausscheidenden Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) nach 23 Jahren als Rathauschef die letzte Sitzung war, war vielen wohl nicht bekannt.

Dabei probte das Stadtoberhaupt schon seinen bevorstehenden Abschied, als es nach etwa der Hälfte der insgesamt 16 Tagesordnungspunkte die Sitzungsleitung seinem bisherigen Stellvertreter und künftigen Nachfolger Thomas Deuschle (CDU) übergab.

Nur den letzten Punkt konnte Waghäusels künftiger Oberbürgermeister wegen persönlicher Befangenheit nicht selbst übernehmen. Er gab wieder an Heiler zurück. Dabei ging es um die Wahl eines Mitglieds des Gemeinderats, der oder die am 1. Juni in der Kirrlacher Rheintalhalle die Verpflichtung von Thomas Deuschle vornehmen soll.

Ratsmitglied Roland Herberger wird den neuen OB von Waghäusel vereiden

Nach der Gemeindeordnung obliegt die Vereidigung in öffentlicher Sitzung einem vom Gemeinderat gewählten Mitglied.

Auf Vorschlag der Verwaltung standen mit Krimhilde Rolli (SPD), Roland Herberger (SPD) und Uli Roß (CDU) die drei dienstältesten Mitglieder des Gemeinderats zur Wahl.

CDU-Fraktionsvorsitzender Uli Roß erleichterte die Entscheidung, indem er selbst den SPD-Fraktionschef Roland Herberger vorschlug.

„Ich bin zwar der erfahrenste Stadtrat, schlage aber den an Lebensjahren ältesten Stadtrat Roland Herberger vor“, sagte Uli Roß. Damit ebnete er den Weg zur einstimmigen Wahl von Roland Herberger, der sich enthalten hatte.

Oberbürgermeister Walter Heiler lädt zur öffentliche Sitzung ein

Der noch amtierende Oberbürgermeister Walter Heiler verwies abschließend darauf, dass zu der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 1. Juni, in der Rheintalhalle die Bevölkerung sehr herzlich eingeladen sei. Zwei Verpflichtungen konnten gleich zu Beginn der Sitzung am Montag vorgenommen werden.

In Anwesenheit von Stadtkommandant Roland Oechsler erfolgte die Wahl von Carsten Schmitteckert zum Abteilungskommandanten und Daniel Schweikert zum stellvertretenden Chef der Freiwilligen Feuerwehr der Abteilung Waghäusel durch das Ratsgremium ohne Gegenstimme.