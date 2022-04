Umzug aus Bruchsal

Nur die Adresse soll sich ändern: Kunsthaus Maier präsentiert seine Meisterwerke nun in Kirrlach

Das Kunsthaus Maier hat an seiner neuen Adresse in Waghäusel-Kirrlach die Türen geöffnet. Von weit her kommen Kunden, um bei Maier Kunstwerke von Prominenten zu kaufen. Inhaber Lothar Maier über die Hintergründe des Umzugs.