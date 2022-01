Nicole Heger ist die zweite Bewerberin für die Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel. Sie gab am Sonntag ihre Unterlagen für die Entscheidung im Frühjahr ab, wie sie den BNN mitteilte.

Am 6. März wird über die Nachfolge von Walter Heiler (SPD) entschieden, der nicht mehr antritt. Nicole Heger ist Waghäusler Stadträtin der Grünen und war zuletzt Kandidatin ihrer Partei bei Bundes- und Landtagswahl 2021.

Grünen-Stadträtin Nicole Heger tritt als unabhängige Kandidatin an

Die 51-Jährige tritt dennoch als Unabhängige an. Sie versteht ihre Kandidatur als parteiübergreifendes Angebot. „Ich habe gute Kontakte und Freunde in allen Parteien. Als Oberbürgermeisterin möchte ich für alle da sein. Mir ist egal, aus welcher politischen Richtung eine Idee oder Anregung kommt, wenn sie nur gut ist“, heißt es in einer Mitteilung zu ihrer Bewerbung.

Die Mutter von drei Kindern arbeitet als Qualitätsmanagerin bei SAP. Sie habe dort Führungserfahrung sammeln können. Diese Erkenntnisse aus der Wirtschaft möchte sie in die Stadtverwaltung einbringen. Sie ist außerdem als Hotelfachfrau ausgebildet. In Ihrer Freizeit macht sie gerne Touren mit dem Rennrad oder kocht für Familie und Freunde.

„Ich habe kein fertiges Programm in der Tasche, das ich Punkt für Punkt abarbeiten werde. Mir ist es sehr wichtig, gemeinsam entsprechenden Beteiligungsformaten die Themen zu erarbeiten. Es gibt so viele gute Ideen in unserer Stadt“, so Heger.

Thomas Deuschle kandidiert ebenfalls

Ebenfalls auf den Chefsessel der Großen Kreisstadt will Thomas Deuschle. Der aktuelle Bürgermeister im Rathaus Waghäusel hat als erster seine Bewerbung abgegeben.

Deuschle gehört der CDU an. Am 1. Juni 2022 endet in Waghäusel die Amtszeit von OB Walter Heiler(67), der seit 2009 an der Stadtspitze steht. Die Bewerbungsfrist für seine Nachfolge läuft bis zum 7. Februar.