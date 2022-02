Diskussion um Amazon-Logistikzentrum

Waghäusels OB-Kandidatin Claudia Sand will handeln, bevor Bürgerinitiativen entstehen

Die Verwaltungsabläufe in ihrer Stadt kennt Claudia Sand schon lange. Sie ist Standesbeamtin in Waghäusel. Nun will sie politisch gestalten. Sie kandidiert bei der OB-Wahl am 6. März. Als Parteilose, aber mit Unterstützung.