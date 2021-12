In Waghäusel gibt es eine erste offizielle Kandidatur für die Oberbürgermeister-Wahl im März. Der zweite Mann will erster werden.

Thomas Deuschle hat in Waghäusel seine Bewerbung für die Oberbürgermeisterwahl offiziell eingereicht. Der aktuelle Bürgermeister und damit zweiter Mann der Großen Kreisstadt gab am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Unterlagen ab.

Damit ist er der erste Kandidat. In der Stadt mit rund 22.000 Einwohnern geht es bei der Wahl am 6. März um die Nachfolge von OB Walter Heiler (SPD). Seit 2009 ist Deuschle dessen Vertreter an der Stadtspitze, zunächst als Beigeordneter, seit 2013 mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister.

Dabei leitet der gebürtige Crailsheimer die Fachbereiche Planen und Bauen sowie Mensch und Gesellschaft.

Deuschle war in der Verwaltung in Kornwestheim tätig

Deuschle ist Jurist und war vor seiner Waghäusler Zeit in Kornwestheims Verwaltung tätig. Er wohnt im Stadtteil Wiesental, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er gehört der CDU an und ist Mitglied in deren Fraktion im Kreistag. Die örtliche Partei hat seine Bewerbung uneingeschränkt begrüßt.

„Und viele Mitglieder wollten Deuschle aktiv unterstützen“, heißt es in einer CDU-Mitteilung. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Uli Ross, bescheinigte dem Bürgermeister „hervorragende Arbeit“. Deuschle selbst betonte, er bemühe sich um Unterstützung aus allen demokratischen politischen Lagern bei seiner Kandidatur.

Am 1. Juni 2022 endet in Waghäusel die Amtszeit von OB Walter Heiler, der seit 2009 an der Stadtspitze steht. Die Bewerbungsfrist für seine Nachfolge läuft bis zum 7. Februar.