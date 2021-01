Kopfverletzungen durch einen Sturz von einer Treppe zog sich ein 34-jähriger Mann bei einer Familienfeier in Waghäusel am späten Mittwochabend zu.

Ein Gast einer Familienfeier in Waghäusel hat sich am Mittwochabend durch einen Sturz von einer Treppe Kopfverletzungen zugezogen.

Der 34-jährige Mann war auf einer Familienfeier im Unteren Hagweg in Waghäusel. Mehrere Familien hatten sich dort entgegen der Corona-Verordnung zu einer Familienfeier eingefunden, diese Verstöße wurden angezeigt, teilte die Polizei mit.

Dieser Gast und mehrere weitere Familienangehörige feierten wohl ausgiebig und tranken in erheblichem Maße Alkohol. Daraufhin gerieten die Personen augenscheinlich aneinander, sodass der 34-Jährige vom 31-jährigen Wohnungsinhaber der Wohnung verwiesen wurde. Er wollte nicht gehen, sodass der Wohnungsinhaber und ein weiterer Gast den 34-Jährigen wohl mit Gewalt aus der Wohnung bugsierten. Hierbei zogen sich alle drei Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilte soll der 34-jährige Mann, während dieses Wohnungsverweises, von den beiden anderen die Treppe hinuntergestoßen worden sein, wobei er sich Kopfverletzungen zuzog.

Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, stand der blutende 34-jährige vor dem Haus im Unteren Hagweg. Obwohl er mehrfach aufgefordert wurde, da zu bleiben, wollte sich der Mann entfernen. Daher musste er festgehalten werden, nicht zuletzt deshalb, weil das Ausmaß der Verletzungen am Kopf nicht klar war. Noch während der Fixierung trat der Mann nach den Beamten und versuchte, sich aus den Griffen zu befreien. Von den Beamten wurde keiner verletzt.

Der deutlich alkoholisierte Mann, ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 0,9 Promille, wurde mit dem angeforderten Rettungswagen zur Behandlung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.