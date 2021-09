In Wohnung verbarrikadiert

Polizisten in Waghäusel mit Messer bedroht: SEK nimmt Frau in Gewahrsam

Eine Frau in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei in Waghäusel verursacht. Sie hatte Polizisten mit einem Messer bedroht und sich anschließend in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Das SEK nahm sie später in Gewahrsam.